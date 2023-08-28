Окуловский Василий Валерианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1893
Дочь: Безгодова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Окуловская Лукия Петрова
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
В документах архивного фонда Тобольской духовной консистории в метрической книге Ризо-Положенской церкви с.Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии за 1893 г. в актовой записи о родившихся... Показать все