Окуловский Василий Валерианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окуловский Василий Валерианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1893

Дочь: Безгодова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Окуловская Лукия Петрова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
В документах архивного фонда Тобольской духовной консистории в метрической книге Ризо-Положенской церкви с.Камышевского Ялуторовского уезда Тобольской губернии за 1893 г. в актовой записи о родившихся... Показать все
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