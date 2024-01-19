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Окуловский Иван Васильев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

21.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1880

Отец: Окуловский Василий Аверьянов

Мать: Окуловская Параскева Михеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.4.31 МК Камышевское 1880 Лл. 6 об. – 7 Р14. 21 (22) февраля. Иоанн Д.Ожогиной кр. Василий Аверкиев Окуловский и зже Параскева Михайлова, оба православные. В: сл.Терсюкской кр. Феофи... Показать все
Бракосочетание
08.11.1902

Жена: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 52 об. – 53 Б26. 08 ноября Шатровской волости д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Окуловский, правосл., первым, 22 года и той же волости и деревни кр.д.д. А... Показать все
Поручитель
28.05.1903
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1585 МК Камышевское 1903 Лл. 77 об. – 78 Б39. 28 мая Шатровской волости д.Ожогиной кр. Андрей Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 24 года и Шатровской волости д.Ожогиной солд.д.д.... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: Безгодова Варвара Иванова

Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1585 МК Камышевское 1903 Лл. 60 об. – 61 Р103. 29 ноября (01 декабря). Варвара Д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Акуловский и зже Александра Иоаннова, оба православные. Восприемники: ... Показать все
Поручитель
17.01.1905
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 55 об. – 56 Б7. 17 января Д.Ожогиной кр. Георгий Филимонов Безгодов, православный, вторым браком, 36 лет и той же деревни кр.дочь девица Ирина Григорь... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Акуловская Анисия Иоаннова

Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 51 об. – 52 Р85. 25 (26) декабря. Анисия Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Иоанн Васильев Акуловский и законная жена его Александра Иоанн... Показать все
Поручитель
21.01.1909
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 72 об. – 73 Б26. 21 января Д.Ожогиной кр. Афанасий Иоаннов Окуловский, правосл., первым, 18 лет и д.Камышевки кр.д.д. Варвара Григорьева Корякина, пра... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Акуловская Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.2688 МК Камышевское 1910 Лл. 28 об. – 29 Р41. 04 (07) июня. Мария Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Иоанн Васильев Акуловских и законная жена его Александра Иоаннова,... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1912

Дочь: Акуловская Мелания Иванова

Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 23 об. (одна страница восприемники не указаны) Р46. 26 (27) декабря. Мелания Шатровской волости д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Акуловский и зже Алексан... Показать все
Поручитель
21.01.1915
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 59 об. – 60 Б15. 21 января Д.Ожогиной кр. Василий Иоаннов Залесов, правосл., первым, 17 лет и 10 мес. и д.Ожогиной кр.д.д. Марфа Андреева Безгодова, п... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1924

Сын: Окуловский Федор Иванов

Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). Р-2532.3.652 ЗАГС Шатрово рождения 1924 Лл. 299 – 299 об. Р315. 20.06.1924 Окуловский Федор Иванович с.Ожогино Шатровского района Отец Окуловский Иван Васильевич, 44 года 1879 Мать Оку... Показать все
Смерть
Неизвестно
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