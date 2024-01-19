Окуловский Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения21.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
21.02.1880
ГАКО (Курган). 235.4.31 МК Камышевское 1880 Лл. 6 об. – 7 Р14. 21 (22) февраля. Иоанн Д.Ожогиной кр. Василий Аверкиев Окуловский и зже Параскева Михайлова, оба православные. В: сл.Терсюкской кр. Феофи... Показать все
Бракосочетание
08.11.1902
ГАКО (Курган). 235.3.1452 МК Камышевское 1902 Лл. 52 об. – 53 Б26. 08 ноября Шатровской волости д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Окуловский, правосл., первым, 22 года и той же волости и деревни кр.д.д. А... Показать все
Поручитель
28.05.1903
ГАКО (Курган). 235.3.1585 МК Камышевское 1903 Лл. 77 об. – 78 Б39. 28 мая Шатровской волости д.Ожогиной кр. Андрей Иоаннов Безгодов, правосл., вторым, 24 года и Шатровской волости д.Ожогиной солд.д.д.... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: Безгодова Варвара Иванова
Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова
ГАКО (Курган). 235.3.1585 МК Камышевское 1903 Лл. 60 об. – 61 Р103. 29 ноября (01 декабря). Варвара Д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Акуловский и зже Александра Иоаннова, оба православные. Восприемники: ... Показать все
Поручитель
17.01.1905
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 55 об. – 56 Б7. 17 января Д.Ожогиной кр. Георгий Филимонов Безгодов, православный, вторым браком, 36 лет и той же деревни кр.дочь девица Ирина Григорь... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Акуловская Анисия Иоаннова
Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова
ГАКО (Курган). 235.3.1879 МК Камышевское 1905 Лл. 51 об. – 52 Р85. 25 (26) декабря. Анисия Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Иоанн Васильев Акуловский и законная жена его Александра Иоанн... Показать все
Поручитель
21.01.1909
ГАКО (Курган). 235.3.2519 МК Камышевское 1909 Лл. 72 об. – 73 Б26. 21 января Д.Ожогиной кр. Афанасий Иоаннов Окуловский, правосл., первым, 18 лет и д.Камышевки кр.д.д. Варвара Григорьева Корякина, пра... Показать все
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Акуловская Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова
ГАКО (Курган). 235.3.2688 МК Камышевское 1910 Лл. 28 об. – 29 Р41. 04 (07) июня. Мария Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Иоанн Васильев Акуловских и законная жена его Александра Иоаннова,... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1912
Дочь: Акуловская Мелания Иванова
Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова
ГАКО (Курган). 235.3.3036 МК Шуравинское 1912 Лл. 23 об. (одна страница восприемники не указаны) Р46. 26 (27) декабря. Мелания Шатровской волости д.Ожогиной кр. Иоанн Васильев Акуловский и зже Алексан... Показать все
Поручитель
21.01.1915
ГАКО (Курган). 235.3.3592 МК Камышевское 1915 Лл. 59 об. – 60 Б15. 21 января Д.Ожогиной кр. Василий Иоаннов Залесов, правосл., первым, 17 лет и 10 мес. и д.Ожогиной кр.д.д. Марфа Андреева Безгодова, п... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1924
Мать ребёнка: Акуловская Александра Иоаннова
ГАКО (Курган). Р-2532.3.652 ЗАГС Шатрово рождения 1924 Лл. 299 – 299 об. Р315. 20.06.1924 Окуловский Федор Иванович с.Ожогино Шатровского района Отец Окуловский Иван Васильевич, 44 года 1879 Мать Оку... Показать все
Смерть
Неизвестно