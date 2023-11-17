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Окуловский Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окуловский Василий Аверьянов

Мать: Окуловская Параскева Михеева

Рождение ребёнка
24.12.1898

Дочь: Окуловская Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Окуловская Евдокия Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.969 МК Камышевское 1898 Лл. 61 об. (одна страница) Р92. 24 (29) декабря. Татьяна Д.Ожогиной запасный рядовой Петр Васильев Окуловский и зже Евдокия Федорова, оба православные. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окуловская Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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