Окуловский Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1898
Дочь: Окуловская Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Окуловская Евдокия Федорова
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.969 МК Камышевское 1898 Лл. 61 об. (одна страница) Р92. 24 (29) декабря. Татьяна Д.Ожогиной запасный рядовой Петр Васильев Окуловский и зже Евдокия Федорова, оба православные. Вос... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно