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Артемий Ларионов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ларион Никитин

Мать: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1845

Сын: Гаврила Артемьев

Мать ребёнка: Цения Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Флор Артемьев

Мать ребёнка: Цения Никитина

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цения Никитина

Смерть
Неизвестно
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