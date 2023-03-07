Артемий Ларионов
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ларион Никитин
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
24.02.1845
Сын: Гаврила Артемьев
Мать ребёнка: Цения Никитина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Флор Артемьев
Мать ребёнка: Цения Никитина
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цения Никитина
Смерть
Неизвестно