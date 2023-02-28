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Ларион Никитин

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Никита Родионов

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Петр Ларионов

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Артемий Ларионов

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарас Ларионов

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Ларионова

Мать ребёнка: Пелагея

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно
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