Ларион Никитин
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Никита Родионов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петр Ларионов
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1829
Сын: Артемий Ларионов
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарас Ларионов
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Ларионова
Мать ребёнка: Пелагея
Место жительства
1851
из дер. Губашева в ст. Якши-Янгизставская, Киргизская степь
Смерть
Неизвестно