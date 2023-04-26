Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петр Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1829
Сын: Артемий Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тарас Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Никитин
Смерть
Неизвестно