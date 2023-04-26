Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Петр Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Артемий Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Тарас Ларионов

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Ларионова

Отец ребёнка: Ларион Никитин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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