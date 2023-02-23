Цения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦения Никитина

Цения Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1845

Сын: Гаврила Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Флор Артемьев

Отец ребёнка: Артемий Ларионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close