Цения Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1845
Сын: Гаврила Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Флор Артемьев
Отец ребёнка: Артемий Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Ларионов
Смерть
Неизвестно