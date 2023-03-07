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Яков Авраамов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Авраамий Лаврентиев

Мать: Надежда Кодратова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Хиония Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1901

Сын: Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Хиония Игнатова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1901
запасной рядовой
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Хиония Игнатова

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Хиония Игнатова

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Хиония Игнатова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Хиония Игнатова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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