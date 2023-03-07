Яков Авраамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Авраамий Лаврентиев
Мать: Надежда Кодратова
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Хиония Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1901
Сын: Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Хиония Игнатова
Военная служба
1901
запасной рядовой
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Хиония Игнатова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Хиония Игнатова
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Хиония Игнатова
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Хиония Игнатова
Смерть
Неизвестно