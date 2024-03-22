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Хиония Игнатова

Место рождения

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

Замощье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.02.1900

Муж: Яков Авраамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1901

Сын: Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Авраамов

Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Авраамов

Рождение ребёнка
30.01.1907

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Авраамов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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