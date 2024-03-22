Хиония Игнатова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1900
Муж: Яков Авраамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1901
Сын: Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Авраамов
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Авраамов
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Авраамов
Рождение ребёнка
30.01.1907
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Авраамов
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Авраамов
Смерть
Неизвестно