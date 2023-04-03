Косенков Алексей Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1885
Сын: Косенков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: с Романовка билетный унтер-офицер Филимон Трофимов Денисов и солдатка Агафья Кузмина
Место жительства
Около 1885
Рождение ребёнка
09.02.1887
Сын: Косенков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Ф-389 О-1 Д-567 (1887г) Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Денисов Климент Трофимов, Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
05.06.1891
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Фонд 389 Опись 1 Дело 685 (1891 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1894
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Рождение ребёнка
10.07.1896
Дочь: Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Северин Агапья Кузьмина
Рождение ребёнка
16.09.1898
Мать ребёнка: Косенкова Наталья Константиновна
Фонд 389 Опись 1 Дело 908. 1898 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно