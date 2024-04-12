(Косенкова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.07.1889
Дата смерти28.07.1890
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1889
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка https://yandex.ru/archive/catalog/4f3bdbd5-752f-4f7a-a7fd-1dad2350806a Восприемник: Ковалев Иван Константинов
Смерть
28.07.1890
Фонд 173 Опись 16 Дело 743 (1890 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Миролюбовка, Ново-Троицкое, Павло-Антоновка, Преображенка