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(Косенкова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

31.07.1889

Дата смерти

28.07.1890

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1889

Отец: Косенков Алексей Онуфриевич

Мать: Косенкова Наталья Константиновна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка https://yandex.ru/archive/catalog/4f3bdbd5-752f-4f7a-a7fd-1dad2350806a Восприемник: Ковалев Иван Константинов
Смерть
28.07.1890
Фонд 173 Опись 16 Дело 743 (1890 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Миролюбовка, Ново-Троицкое, Павло-Антоновка, Преображенка
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