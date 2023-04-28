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Косенкова Наталья Константиновна

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Косенков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка Восприемники: с Романовка билетный унтер-офицер Филимон Трофимов Денисов и солдатка Агафья Кузмина
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.02.1887

Сын: Косенков Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-567 (1887г) Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемники: Денисов Климент Трофимов, Агафья Кузьмина
Рождение ребёнка
05.06.1891

Сын: Косенко Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 685 (1891 год) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1894

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Рождение ребёнка
10.07.1896

Дочь: Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Иван Алексеев, Северин Агапья Кузьмина
Рождение ребёнка
16.09.1898

Сын: Косенко Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Косенков Алексей Онуфриевич

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 908. 1898 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Косенко Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенков Алексей Онуфриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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