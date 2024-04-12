Косенков Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1878
Фонд №389 Опись №1 Дело №346 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Приютное, Казанка, Логачевка, Васильевка, Любимовка, Приображенка, Богдановка, Шестаковка, Пронькино, Мих... Показать все
Бракосочетание
17.10.1896
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Поручители: Косенко Евфимий Онуфриев, Шотовы Иван и Яков Тимофеевы
Рождение ребёнка
05.07.1897
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 874 (1897 г) (дело в ОГАОО оцифровано) https://yandex.ru/archive/catalog/342676a4-0c50-4100-b613-06cc2fc73774/120 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти ж... Показать все
Рождение ребёнка
05.02.1899
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 943 1899г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Косенко Василий Алексеев 1-ый
Рождение ребёнка
24.01.1901
Сын: Косенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1025 1901 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Михайловка, Ново-Троицкое Восприемники: Косенко Василий Алексеев 1-ый, девица К... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Косенко Мефодий Васильевич
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1094, 1903 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1904
Сын: Косенко Никита Васильевич
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1127, 1904 год Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: Ульяния Васильевич
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Ф-389 О-1 Д-1496 1905 год Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Логачёвка, Любимовка, Марковка, Михайловка https://yandex.ru/archive/catalog/19902f2f-99c8-466e-b81... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1906
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1524 (1906 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка, Михайловка
Рождение ребёнка
20.10.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Косенко Акилина Тимофеевна
Фонд 389 Опись 1 Дело 1622 (1908) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка Восприемники: Зотов Василий Тимофеев, Косенко Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно