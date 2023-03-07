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Евдокимов Иван Евдокимович

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Федотов Евдоким Федотович

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокимова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Евдокимов Степан Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокимова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Гликерия Дмитриевна

Смерть
После 1906
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