Евдокимов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Федотов Евдоким Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокимова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Евдокимов Степан Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокимова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Гликерия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906