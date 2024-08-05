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Сахаров Степан Иванович

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

06.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сахаров Иван Евдокимович

Мать: Белова Гликерия Дмитриевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Агриппина Ефимовна

Рождение ребёнка
После 1892

Сын: Сахаров Герасим Степанович

Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.03.1898

Сын: Сахаров Алексей Степанович

Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.03.1901

Дочь: Сахарова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
06.08.1951
Кожухово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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