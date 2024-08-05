Сахаров Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти06.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1892
Сын: Сахаров Герасим Степанович
Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
28.03.1898
Сын: Сахаров Алексей Степанович
Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
21.03.1901
Дочь: Сахарова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Сахарова Агриппина Ефимовна
Смерть
06.08.1951
Кожухово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область