Дмитриева Гликерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Гликерия Дмитриевна

Дмитриева Гликерия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Александров Дмитрий Александрович

Мать: не указана

Хирово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Евдокимов Степан Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокимова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Евдокимова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Евдокимович

Смерть
После 1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close