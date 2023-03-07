Дмитриева Гликерия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Александров Дмитрий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Евдокимов Степан Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокимова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Евдокимова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906