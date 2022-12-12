Евдокимова Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
16.02.1889
Рождение ребёнка
20.11.1889
Сын: Кузнецов Платон Зиновьевич
Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Прасковья Зиновьевна
Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ольга Зиновьевна
Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович
Смерть
Неизвестно