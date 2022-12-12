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Евдокимова Матрона Ивановна

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Евдокимов Иван Евдокимович

Мать: Дмитриева Гликерия Дмитриевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
16.02.1889

Муж: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Рождение ребёнка
20.11.1889

Сын: Кузнецов Платон Зиновьевич

Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Прасковья Зиновьевна

Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ольга Зиновьевна

Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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