Кузнецов Платон Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1889
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889
Рождение ребёнка
10.12.1922
Дочь: Кузнецова - Андрианова Валентина Платоновна
Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Платоновна
Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Анастасия Платоновна
Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957
Полыновка, Хоромская волость, Боровичский уезд