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Кузнецов Платон Зиновьевич

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

20.11.1889

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889

Отец: Селиверстов Зиновий Селиверстович

Мать: Евдокимова Матрона Ивановна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.12.1922

Дочь: Кузнецова - Андрианова Валентина Платоновна

Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Платоновна

Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анастасия Платоновна

Мать ребёнка: Ефимцева Наталья Лаврентьевна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимцева Наталья Лаврентьевна

Смерть
1957
Полыновка, Хоромская волость, Боровичский уезд
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