Сухова (Григорьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Григорьев Иван
Мать: Григорьева Феона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина (Сухова) Валентина
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович
Рождение ребёнка
14.11.1925
Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович
Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно