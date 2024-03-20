Сухова (Григорьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Григорьева) Мария Ивановна

Место рождения

Тихоновка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Григорьев Иван

Мать: Григорьева Феона

Тихоновка, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина (Сухова) Валентина

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович

Рождение ребёнка
14.11.1925

Сын: Сухов Виктор Кириллович

Отец ребёнка: Сухов Кирилл Павлович

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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