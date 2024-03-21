Сухов Кирилл Павлович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Сухов Павел
Мать: Сухова Александра
Рождение ребёнка
14.11.1925
Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна
Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Александр Кириллович
Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Валентина
Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно