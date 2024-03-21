Сухов Кирилл Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Кирилл Павлович

Место рождения

Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сухов Павел

Мать: Сухова Александра

Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.11.1925

Сын: Сухов Виктор Кириллович

Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Александр Кириллович

Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Валентина

Мать ребёнка: Сухова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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