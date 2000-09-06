Сухов Виктор Кириллович
Место рождения
Дата рождения14.11.1925
Дата смерти06.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925
Рождение ребёнка
08.11.1952
Мать ребёнка: Сухова (Новикова) Александра Егоровна
Червленое, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.07.1954
Сын: Сухов Александр Викторович
Мать ребёнка: Сухова (Новикова) Александра Егоровна
Рошаль, Рошаль, Московская область
Смерть
06.09.2000