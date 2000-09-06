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Сухов Виктор Кириллович

Место рождения

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.11.1925

Дата смерти

06.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925

Отец: Сухов Кирилл Павлович

Мать: Сухова (Григорьева) Мария Ивановна

Пятиизбянский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.11.1952

Сын: Сухов Юрий Викторович

Мать ребёнка: Сухова (Новикова) Александра Егоровна

Червленое, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.07.1954

Сын: Сухов Александр Викторович

Мать ребёнка: Сухова (Новикова) Александра Егоровна

Рошаль, Рошаль, Московская область
Смерть
06.09.2000

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