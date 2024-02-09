Лисица Корней Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лисица Василий Касьянов
Мать: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Фёкла Корнеевна
Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Марченко Прасковья Корнеевна
Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна
Рождение ребёнка
25.02.1917
Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно