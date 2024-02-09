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Лисица Корней Васильевич

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Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лисица Василий Касьянов

Мать: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лисица Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Фёкла Корнеевна

Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Марченко Прасковья Корнеевна

Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.02.1917

Сын: Лисица Алексей Корнеевич

Мать ребёнка: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица (ганенко) Неонила Ефремовна

Кидановка, Київська область
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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