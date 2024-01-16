Лисица (Ганенко) Неонила Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти06.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ефрем
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1910
Дочь: Фёкла Корнеевна
Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Марченко Прасковья Корнеевна
Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич
Рождение ребёнка
25.02.1917
Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ганенко (ganenko) Василий Владимирович (Vasiliy Vladimirovich)
Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич
Рождение ребёнка
25.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Кидановка, Київська область
Смерть
06.07.1978
Похороны
Неизвестно