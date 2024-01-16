Лисица (Ганенко) Неонила Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица (Ганенко) Неонила Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

06.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Лисица Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1910

Дочь: Фёкла Корнеевна

Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич

Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Марченко Прасковья Корнеевна

Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.02.1917

Сын: Лисица Алексей Корнеевич

Отец ребёнка: Лисица Корней Васильевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ганенко (ganenko) Василий Владимирович (Vasiliy Vladimirovich)

Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Владимир Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Владимир Арсентьевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Корней Васильевич

Кидановка, Київська область
Смерть
06.07.1978
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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