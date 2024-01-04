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Лисица Василий Касьянов

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лисица Касьян

Мать: Лисица ?

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лисица Корней Васильевич

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лисица Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Федора Васильевна

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисица (lisitsa) Иосиф Васильевич (Iosif Vasilyevich)

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лисица Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лисица Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Лисица Феврония

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисица Феврония

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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