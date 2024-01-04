Лисица Василий Касьянов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Лисица Касьян
Мать: Лисица ?
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Федора Васильевна
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лисица (lisitsa) Иосиф Васильевич (Iosif Vasilyevich)
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Лисица Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисица Феврония
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно