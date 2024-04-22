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Лисица Феврония

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лисица Корней Васильевич

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лисица Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Федора Васильевна

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лисица (lisitsa) Иосиф Васильевич (Iosif Vasilyevich)

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лисица Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лисица Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Василий Касьянов

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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