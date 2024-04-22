Лисица Феврония
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Федора Васильевна
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лисица (lisitsa) Иосиф Васильевич (Iosif Vasilyevich)
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Лисица Василий Касьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край