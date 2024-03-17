Ромахова (Малахова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромахова (Малахова) Анна Андреевна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

10.02.1885

Дата смерти

23.06.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
10.02.1901

Муж: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
10.04.1915

Дочь: Ромахова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
23.06.1971
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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