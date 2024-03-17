Ромахова (Малахова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1885
Дата смерти23.06.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1901
Рождение ребёнка
10.04.1915
Дочь: Ромахова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ромахов Григорий Васильевич
Смерть
23.06.1971
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область