Ромахов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.12.1879
Дата смерти02.05.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1901
Рождение ребёнка
10.04.1915
Дочь: Ромахова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Ромахова (Малахова) Анна Андреевна
Смерть
02.05.1938
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область