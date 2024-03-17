Ромахов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомахов Григорий Васильевич

Ромахов Григорий Васильевич

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

02.12.1879

Дата смерти

02.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
10.02.1901

Жена: Ромахова (Малахова) Анна Андреевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
10.04.1915

Дочь: Ромахова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Ромахова (Малахова) Анна Андреевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
02.05.1938
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.