Щербаков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.03.1813
Сын: Щербаков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно