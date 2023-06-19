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Щербаков Иван Алексеевич

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Щербаков Алексей Петрович

Мать: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1805

Сын: Щербаков Степан Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щербаков Савин Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1813

Сын: Щербаков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Григорьевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно