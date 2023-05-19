Щербакова Марфа Федоровна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти01.05.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Федор Никитич
Мать: Офимья Давыдова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Щербакова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Щербакова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Щербаков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Щербакова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.05.1799