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Щербакова Марфа Федоровна

Место рождения

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

01.05.1799

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федор Никитич

Мать: Офимья Давыдова

Телесниково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Щербакова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Щербакова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Щербаков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Щербакова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Щербаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Петрович

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Алексей Петрович

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
01.05.1799
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
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