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Щербаков Алексей Петрович

Место рождения

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1743

Дата смерти

20.10.1795

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Щербаков Пётр Нефёдович

Мать: Щербакова Феодосья Савельевна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Щербакова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Щербакова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1771

Сын: Щербаков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Щербакова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1778

Сын: Щербаков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Марфа Федоровна

Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.10.1795
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд