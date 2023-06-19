Щербаков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти20.10.1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Щербакова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Щербакова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Щербаков Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Щербакова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Александрово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.10.1795