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Щербакова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Щербаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Щербаков Савин Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1813

Сын: Щербаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич

Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Угримово, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно