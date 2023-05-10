Щербакова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1813
Сын: Щербаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно