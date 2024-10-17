Филипп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Василий Вуколов
Мать: Ефросинья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фотий Филиппов
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дмитрий Филиппов
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Филиппов
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Авраам Филиппов
Мать ребёнка: Матрона Семенова
Смерть
Неизвестно