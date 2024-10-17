Филипп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Васильев

Филипп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Василий Вуколов

Мать: Ефросинья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Фотий Филиппов

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Филиппов

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Авраам Филиппов

Мать ребёнка: Матрона Семенова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.