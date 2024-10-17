Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фотий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Дмитрий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1771
Сын: Авраам Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно