Матрона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Семенова

Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Фотий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1761

Сын: Дмитрий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Рождение ребёнка
1771

Сын: Авраам Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Васильев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.