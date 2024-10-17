Ефросинья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Вуколов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Вуколов

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Вуколов

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Вуколов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феодосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Вуколов

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Вуколов

Смерть
Неизвестно

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