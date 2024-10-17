Ефросинья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Вуколов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Вуколов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Вуколов
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Вуколов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феодосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Вуколов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Вуколов
Смерть
Неизвестно