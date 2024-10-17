Василий Вуколов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Вуколов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1714 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Сидорова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Филипп Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феодосья Васильева

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова

Смерть
Неизвестно

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