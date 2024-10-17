Василий Вуколов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Филипп Васильев
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феодосья Васильева
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ефросинья Сидорова
Смерть
Неизвестно