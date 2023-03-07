Бориснева Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения05.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1855
Отец: Стефан Федосов
Мать: Мария Самойлова
Бракосочетание
11.02.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акилина Иоаннова
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
21.12.1877
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
27.05.1879
Дочь: Акилина мл.
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
29.07.1880
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
27.02.1883
Сын: Бориснев Василий Иванович
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Рождение ребёнка
17.02.1890
Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов
Смерть
Неизвестно