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Бориснева Мария Стефанова

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1855

Отец: Стефан Федосов

Мать: Мария Самойлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1872

Муж: Бориснев Иван Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Акилина Иоаннова

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1877

Сын: Бориснев Стефан Иванов

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1879

Дочь: Акилина мл.

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1880

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1883

Сын: Бориснев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Бориснев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бориснев Иван Борисов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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