Мария Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Самойлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

14.06.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Бориснева Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1856

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1857

Сын: Савва Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1857

Сын: Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1859

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Фока Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Федосов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.06.1877
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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