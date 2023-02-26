Мария Самойлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти14.06.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Стефан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Бориснева Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
17.11.1856
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
03.12.1857
Сын: Савва Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
03.12.1857
Сын: Иоанн Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
14.02.1859
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
До 1861
Сын: Фока Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Федосов
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.06.1877