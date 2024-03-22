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Фока Стефанов

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

До 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Стефан Федосов

Мать: Мария Самойлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Павел Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1880

Дочь: Ксения Фокина

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Василий Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Стефанида Фокина

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Семён Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Пётр Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Стефан Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Даниил Фокин

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно
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