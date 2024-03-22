Фока Стефанов
Место рождения
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Стефан Федосов
Мать: Мария Самойлова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Павел Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
18.01.1880
Дочь: Ксения Фокина
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
05.03.1882
Сын: Василий Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Стефанида Фокина
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семён Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Пётр Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Стефан Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Даниил Фокин
Мать ребёнка: Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно