Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Павел Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
18.01.1880
Дочь: Ксения Фокина
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
05.03.1882
Сын: Василий Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Стефанида Фокина
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семён Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
26.06.1887
Сын: Пётр Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
13.01.1890
Сын: Стефан Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Рождение ребёнка
24.12.1892
Сын: Даниил Фокин
Отец ребёнка: Фока Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фока Стефанов
Смерть
Неизвестно