Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Павел Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1880

Дочь: Ксения Фокина

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1882

Сын: Василий Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Стефанида Фокина

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Рождение ребёнка
1886

Сын: Семён Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Пётр Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1890

Сын: Стефан Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1892

Сын: Даниил Фокин

Отец ребёнка: Фока Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фока Стефанов

Смерть
Неизвестно
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