Иванов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бориснев Иван Борисов
Бракосочетание
26.01.1900
Жена: Иванова Ирина Антонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1900
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Иванова Ирина Антонова
Военная служба
1916
ст. унтер-офицер 315-й пехотный Глуховский полк
Смерть
Неизвестно