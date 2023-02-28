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Иванов Николай Иванович

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бориснев Иван Борисов

Мать: Бориснева Мария Стефанова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1900

Жена: Иванова Ирина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1900

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Иванова Ирина Антонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
ст. унтер-офицер 315-й пехотный Глуховский полк
Смерть
Неизвестно
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