Тит Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1700
Сын: Иван Титович
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Мария Титовна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Неонила Титовна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Артемий Титович
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Прасковья Титовна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно