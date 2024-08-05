Тит Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тит Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1700

Сын: Иван Титович

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Мария Титовна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Неонила Титовна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Артемий Титович

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Прасковья Титовна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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