Артемий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Тит Григорьевич
Мать: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Артемьевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Андрей Артемьевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Смерть
После 1774