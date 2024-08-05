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Артемий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1774

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Тит Григорьевич

Мать: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей (2-Й) Артемьевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Артемьевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Смерть
После 1774

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