Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий

Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей (2-Й?) Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Тит Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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