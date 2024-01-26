Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березань Родион

Мать: Березань жена Родиона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Отец ребёнка: Кудря Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Кудря Елисей

Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Сын: Кудря Митрофан Елисеевич

Отец ребёнка: Кудря Елисей

Полтавка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудря Василий Елисеевич

Отец ребёнка: Кудря Елисей

Смерть
Неизвестно

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