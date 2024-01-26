Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березань Родион
Мать: Березань жена Родиона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна
Отец ребёнка: Кудря Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кудря Елисей
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Кудря Елисей
Полтавка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кудря Елисей
Смерть
Неизвестно