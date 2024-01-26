Кудря Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудря Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудзя (Кудря) Ханна Елисеевна

Мать ребёнка: Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна

Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Сын: Кудря Митрофан Елисеевич

Мать ребёнка: Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна

Полтавка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудря Василий Елисеевич

Мать ребёнка: Кудря (Березань) Ефросинья Родионовна

Смерть
Неизвестно

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