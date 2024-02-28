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Кудря Митрофан Елисеевич

Место рождения

Полтавка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.08.1910 ст.

Дата смерти

25.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1910 ст.

Отец: Кудря Елисей

Мать: Кудря Ефросинья Родионовна

Полтавка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Овчинникова Тамара Митрофановна

Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна

Рождение ребёнка
26.08.1940

Дочь: Болтова Людмила Митрофановна

Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна

Рождение ребёнка
29.03.1942

Дочь: Новикова Светлана Митрофановна

Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудря Юрий Митрофанович

Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна

Смерть
25.03.1969
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