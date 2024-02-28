Кудря Митрофан Елисеевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1910 ст.
Дата смерти25.03.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1910 ст.
Отец: Кудря Елисей
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Овчинникова Тамара Митрофановна
Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна
Рождение ребёнка
26.08.1940
Дочь: Болтова Людмила Митрофановна
Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна
Рождение ребёнка
29.03.1942
Дочь: Новикова Светлана Митрофановна
Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кудря Харетина Денисовна
Смерть
25.03.1969