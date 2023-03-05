Бушуев Павел Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1861 по 1866 ст.
Дата смерти06.11.1895 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1861 по 1866 ст.
Отец: Бушуев Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1882 ст.
Жена: Бушуева Мария Агиева
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 73
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Бушуев Никита Павлов
Мать ребёнка: Бушуева Мария Агиева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. Ап 149
Место жительства
Около 1886
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887 ст.
Сын: Бушуев Пётр Павлович
Мать ребёнка: Бушуева Мария Агиева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Смерть
06.11.1895 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 204