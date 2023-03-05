Бушуев Павел Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушуев Павел Фёдоров

Бушуев Павел Фёдоров

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1861 по 1866 ст.

Дата смерти

06.11.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1861 по 1866 ст.

Отец: Бушуев Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1882 ст.

Жена: Бушуева Мария Агиева

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 73
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Бушуев Никита Павлов

Мать ребёнка: Бушуева Мария Агиева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. Ап 149
Место жительства
Около 1886
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1887 ст.

Сын: Бушуев Пётр Павлович

Мать ребёнка: Бушуева Мария Агиева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Смерть
06.11.1895 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 204
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close