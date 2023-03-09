Бушуева (Попова) Мария (Марфа) Агиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Попова) Мария (Марфа) Агиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1863 и 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1861 по 1866 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1863 и 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1882 ст.

Муж: Бушуев Павел Фёдоров

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 73
Место жительства
До 1882 ст.
Косогор, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Бушуев Никита Павлов

Отец ребёнка: Бушуев Павел Фёдоров

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. Ап 149
Рождение ребёнка
28.06.1887 ст.

Сын: Бушуев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Бушуев Павел Фёдоров

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Бушуев Михаил Павлов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.

Дочь: Анна незаконнорожденная

Отец ребёнка: не указан

Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Место жительства
1909 ст.
вдова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 166
Смерть
Неизвестно
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