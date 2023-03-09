Бушуева (Попова) Мария (Марфа) Агиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1863 и 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1863 и 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1882 ст.
Муж: Бушуев Павел Фёдоров
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. АП 73
Место жительства
До 1882 ст.
Косогор, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Бушуев Никита Павлов
Отец ребёнка: Бушуев Павел Фёдоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119 стр. Ап 149
Рождение ребёнка
28.06.1887 ст.
Сын: Бушуев Пётр Павлович
Отец ребёнка: Бушуев Павел Фёдоров
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Сын: Бушуев Михаил Павлов
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1902 ст.
Дочь: Анна незаконнорожденная
Отец ребёнка: не указан
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 57
Место жительства
1909 ст.
вдова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 166
Смерть
Неизвестно