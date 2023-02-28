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Бушуев Пётр Павлович

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

28.06.1887 ст.

Дата смерти

13.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1887 ст.

Отец: Бушуев Павел Фёдоров

Мать: Бушуева Мария неразборчиво

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Крещение
05.07.1887 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 37
Смерть
13.07.1887 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 138
Похороны
15.07.1887 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 138
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