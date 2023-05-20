Крохин Петр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Крохин Терентий
Мать: Крохина ?
Рождение ребёнка
1887
Сын: Крохин ? Петрович
Мать ребёнка: Крохина ?
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
1900
Сын: Крохин ? Петрович
Мать ребёнка: Крохина ?
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крохина ?
Смерть
Неизвестно