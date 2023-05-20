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Крохин Петр Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крохин Терентий

Мать: Крохина ?

Рождение ребёнка
1887

Сын: Крохин ? Петрович

Мать ребёнка: Крохина ?

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Крохина ? Петровна

Мать ребёнка: Крохина ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Крохин ? Петрович

Мать ребёнка: Крохина ?

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Крохина ? Петровна

Мать ребёнка: Крохина ?

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Крохина ? Петровна

Мать ребёнка: Крохина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крохина ?

Смерть
Неизвестно